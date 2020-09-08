С начала 2020 года в результате пожаров в ОРЛО выгорело более 1,3 тысячи гектаров

ГСЧС

В "ЛНР" ранее ввели систему штрафов

С начала 2020 года на неподконтрольной территории Луганской области произошло около 190 лесных и степных пожаров, которые привели к выгоранию растительности на площади более 1,3 тыс. гектаров. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Согласно сообщению, из общего количества пожаров, случившихся в ОРЛО, 85 произошли на территории лесов, в результате чего выгорел 201 гектар.

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Как отмечается, ранее представители "ЛНР" разработали систему штрафов. Так для жителей - предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для физических лиц-предпринимателей - штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - штраф от 50 тыс. до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, на прошлой неделе в Луганской области погиб военный из состава ООС, который помогал тушить пожары, вспыхнувшие в регионе.