live
Новости » Общество Читати новину українською

"С легкостью": В Минздраве рассказали, где во время карантина можно купить сигареты

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения заявил, что украинцы обеспокоены вопросом продажи сигарет

В Украине во время жесткого карантина сигареты можно с легкостью приобрести в киосках. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам министра, на такие точки продажи не распространяются карантинные ограничения. "Что касается реализации сигарет — еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их вы можете с легкостью приобрести в киосках, поскольку там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает приостановления такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – сказал Степанов.

Напомним, вчера, 8 января, в Украине усилились карантинные ограничения, которые коснутся сфер торговли и услуг общепита и проведения массовых и развлекательных мероприятий. О том, как в течение нескольких недель будут работать общественный транспорт, магазины и заведения питания, читайте здесь.

Новости по теме: В Украине повысили акциз на сигареты: Сколько придется заплатить за пачку

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе. По его словам, усиление карантина нужно для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Назван топ-10 самых безопасных авиакомпаний года США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9 Reaper Ваучер VS деньги: Как вернуть средства обратно, если ваш авиарейс отменили Из-за непогоды "Борисполь" не смог принимать рейсы, самолеты пользовались резервными аэропортами или возвращались
Loading...

программы канала ZIK

Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу
Забил до смерти двоих детей. COVID-19 в мире. Штурм Капитолия | #Новости | 08.01.20
Подпольная VIP-вакцинация.
Январский локдаун. Защита медиков | COVID-19: поддерживаем друг друга
Годовщина крушения самолета
Украинцам придется платить за въезд в ЕС: когда и сколько?