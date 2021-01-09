"С легкостью": В Минздраве рассказали, где во время карантина можно купить сигареты

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Министр здравоохранения заявил, что украинцы обеспокоены вопросом продажи сигарет

В Украине во время жесткого карантина сигареты можно с легкостью приобрести в киосках. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам министра, на такие точки продажи не распространяются карантинные ограничения. "Что касается реализации сигарет — еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их вы можете с легкостью приобрести в киосках, поскольку там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает приостановления такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – сказал Степанов.

Напомним, вчера, 8 января, в Украине усилились карантинные ограничения, которые коснутся сфер торговли и услуг общепита и проведения массовых и развлекательных мероприятий. О том, как в течение нескольких недель будут работать общественный транспорт, магазины и заведения питания, читайте здесь.

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Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе. По его словам, усиление карантина нужно для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине.