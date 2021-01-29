С июля 2021 года пенсионерам 75+ будут доплачивать 400 грн, - Лазебная
Сейчас в Украине доплачивают по 500 грн пенсионерам 80+
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с июля этого года пенсионерам в возрасте от 75 лет будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 400 гривен. Об этом она рассказала во время часа вопросов к правительству, сообщает "Укринформ".
"По 500 грн ежемесячно мы предоставляем людям 80+, с июля этого года по 400 грн ежемесячно будет предоставлено людям 75+, в следующем году будет внедрена программа для людей 70+", - отметила Лазебная.
Она уточнила, что благодаря таким шагам минимальные пенсионные выплаты для этих категорий людей увеличиваются почти на 50%.
Кроме этого, министр рассказала об увеличении надбавки к пенсии на уход для одиноких пенсионеров в возрасте более 80 лет.
"Эта надбавка составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", - уточнила министр.
Напомним, накануне Марина Лазебная заявила, что Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, которые предусматривают внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий с 2022 года, а с 2023-го - для всех.