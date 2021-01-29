С июля 2021 года пенсионерам 75+ будут доплачивать 400 грн, - Лазебная

Фото с открытых источников

Сейчас в Украине доплачивают по 500 грн пенсионерам 80+

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с июля этого года пенсионерам в возрасте от 75 лет будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 400 гривен. Об этом она рассказала во время часа вопросов к правительству, сообщает "Укринформ".

"По 500 грн ежемесячно мы предоставляем людям 80+, с июля этого года по 400 грн ежемесячно будет предоставлено людям 75+, в следующем году будет внедрена программа для людей 70+", - отметила Лазебная.

Она уточнила, что благодаря таким шагам минимальные пенсионные выплаты для этих категорий людей увеличиваются почти на 50%.

Новости по теме: Правительство предлагает установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Кроме этого, министр рассказала об увеличении надбавки к пенсии на уход для одиноких пенсионеров в возрасте более 80 лет.

"Эта надбавка составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", - уточнила министр.

Новости по теме: Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в январе

Напомним, накануне Марина Лазебная заявила, что Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, которые предусматривают внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий с 2022 года, а с 2023-го - для всех.