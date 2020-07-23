С ГБР уволили следователя по делу против Порошенко Корецкого

Бывший следователь ГБР Олег Корецкий Фото из открытых источников

Ранее Корецкий заявлял о давлении со стороны руководства ГБР в делах Порошенко

Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) уволило начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных служебными лицами Госбюро расследований Олега Корецкого. Об этом бывший чиновник 23 июля сообщил "Главком" и предоставил соответствующий документ.

Так, в приказе говорится, что начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных правонарушений ГБР уволили "в связи с сокращением должности". Корецкий также показал фото приказа за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

Главком

Кроме этого, ранее в интервью нескольким изданиям Корецкий рассказывал, что не может "добиться от руководства ГБР законных решений" и "не будет терпеть давление на себя и на следователей". По его словам, речь идет о указаниях по расследованию отдельных производств, в том числе и тех, в которых фигурирует Петр Порошенко.

Напомним, недавно Олег Корецкий заявил, что большинство дел против пятого президента Украины Петра Порошенко бесперспективны и настаивал на их закрытии.