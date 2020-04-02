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С 5 апреля в столице начнут отключать отопление в жилых домах

Фото из открытых источников

Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с ожидаемым потеплением

С 5 апреля в Киеве начнется процесс отключения отопления в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Согласно ему, отключение систем отопления в больницах, учреждениях культуры, спортивных объектах, детских садах и школах проводится по индивидуальным заявкам руководителей.

В целом на свертывание системы централизованного отопления уйдет примерно 2-3 дня.

Отмечается, что такое решение приняли из-за приближения потепления, когда температура воздуха поднимется выше 8 градусов тепла.

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"Процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно с существенным потеплением, которое мы ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Кличко призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи.

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Также Кличко вступился за врачей скорой и призвал Минздрав обеспечить им доплату.

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