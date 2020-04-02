С 5 апреля в столице начнут отключать отопление в жилых домах
Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с ожидаемым потеплением
С 5 апреля в Киеве начнется процесс отключения отопления в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры.
Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Согласно ему, отключение систем отопления в больницах, учреждениях культуры, спортивных объектах, детских садах и школах проводится по индивидуальным заявкам руководителей.
В целом на свертывание системы централизованного отопления уйдет примерно 2-3 дня.
Отмечается, что такое решение приняли из-за приближения потепления, когда температура воздуха поднимется выше 8 градусов тепла.
"Процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно с существенным потеплением, которое мы ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Ранее сообщалось, что мэр столицы Кличко призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи.
Также Кличко вступился за врачей скорой и призвал Минздрав обеспечить им доплату.