live
Новости » Общество Читати новину українською

С 25 января в Украине будет "оранжевый карантин", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьер подчеркнул, что уже началось небольшое увеличение заболеваемости COVID-19

Кабинет министров Украины не планирует продления жесткий карантин, который длится с 8 по 24 января. С 25 января вероятно будут действовать ограничения оранжевой зоны. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украина 24".

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости, - ред.), мы ожидаем более значительного роста", - сказал глава правительства.

Он также добавил, что медицинская система готова к вероятному росту количества выявленных случаев заболевания коронавирусом, в том числе свыше 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом.

Денис Шмыгаль отметил, что общее количество отведенных под "ководных" больных коек — 63 тысячи, занято на утро 15 января 21 тысяча коек.

Новости по теме: Жизнь после 24 января: Какой карантин введут в Украине после завершения локдауна и почему

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов настаивал на продлении усиленного карантина после 24 января. В частности, на вопрос, есть ли основания для продления усиленного карантина, глава Минздрава ответил: "Обязательно есть".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине происходит серьезная разновидность геноцида, – Марина Ставнийчук о тарифах В "Слуге народа" рассказали об экстренном совещании фракции с премьером по тарифам В правительстве хотят учесть некоторые документы ОРДЛО к деоккупации Донбасса, – Резников Программы правительств никогда не выполнялись, это лишь формальность, – Крюкова
Loading...

программы канала ZIK

Вакцинация. Тарифный беспредел. События в США | Мы все - украинцы | 14.01.21
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Скандальные тарифы. Черный список США.
Реальная цена на газ. Импичмент Трампу. Локдаун в Украине | Детали дня | 14.01.21
Тарифный вопрос: Уменьшат ли цену на газ? Уменьшить количество министров | Ток-шоу