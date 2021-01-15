С 25 января в Украине будет "оранжевый карантин", - Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что уже началось небольшое увеличение заболеваемости COVID-19

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости, - ред.), мы ожидаем более значительного роста", - сказал глава правительства.

Он также добавил, что медицинская система готова к вероятному росту количества выявленных случаев заболевания коронавирусом, в том числе свыше 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом.

Денис Шмыгаль отметил, что общее количество отведенных под "ководных" больных коек — 63 тысячи, занято на утро 15 января 21 тысяча коек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов настаивал на продлении усиленного карантина после 24 января. В частности, на вопрос, есть ли основания для продления усиленного карантина, глава Минздрава ответил: "Обязательно есть".