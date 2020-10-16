С 25 октября Украина переходит на зимнее время

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Переход на зимнее/летнее время регулирует постановление Кабмина 1996 года

С 25 октября в Украине начнет действовать зимнее время, поэтому стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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Напомним, в этот же день, 25 октября, в Украине граждане будут выбирать местную власть - мэров городов, поселковых и сельских голов, депутатов местных советов, председателей районных, областных, районных в городах советов и территориальных общин.