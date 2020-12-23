С 2021 года Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топливо в РФ

Государственное предприятие "Энергоатом" Фото из открытых источников

К маю 2021 года планируют завершить строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу

В 2021 году АЭК "Энергоатом" не планирует вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение в радиохимических предприятий Российской Федерации. Об этом заявил врио президента Петр Котин, сообщает пресс-служба компании.

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - отметил руководитель.

Кроме этого, он рассказал, что в мае следующего года ожидается доставка первой партии отработавшего ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ, – завершится достройка подъездного железнодорожного пути к хранилищу на участке Вильча – Янов.

Именно эта колея соединит ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины и обеспечит возможность перевозки контейнеров с отработанным топливом с трех украинских АЭС – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой (Запорожская АЭС с 2000 года имеет собственное пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива).

Как отмечается, на совещании в Кабмине 18 декабря во время рассмотрения проблемных вопросов строительства железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км "Энергоатом" выступил с инициативой стать заказчиком указанного строительства, чтобы завершить его в самые сжатые сроки - до 1 мая 2021 года.

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Напомним, накануне в Офисе президента заявили, что в Чернобыльской зоне отчуждения завершается строительство первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.