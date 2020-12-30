С 2021 года накопительная пенсия станет обязательной: Что меняется и для кого

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Прежде всего, это касается предприятий с вредными условиями труда

Советник министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что со следующего года меняется подход к отчислениям в Пенсионный фонд предприятиями с вредными условиями труда, в частности, для определенных категорий накопительная пенсия станет обязательным. Об этом он рассказал в программе "Официальный разговор" на телеканале "Дом", сообщает "Главком".

"Пенсия - это производная заработной платы. И у нас одни из самых низких заработных плат. Если у нас нет заработной платы - у нас нет отчислений в Пенсионный фонд. Это вопрос и уровню экономики, и тенизации. Большая часть зарплат - в тени", - сказал Шамбир.

Так, с 2021 года меняется подход к отчислениям в Пенсионный фонд предприятиями с вредными условиями труда. Именно они переходят на обязательную накопительную систему. Перечень таких предприятий установлен Кабинетом министров, в частности к ним относятся: горнодобывающая отрасль, железнодорожная, черная металлургия, химическое производство.

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"Согласно законодательству, предприятие должно возмещать Пенсионному фонду до достижения пенсионного возраста деньги для выплат, и происходит ситуация, когда сокращается на предприятии: вместо 6000 рабочих - 300 человек. Понятно, что никаких экономических условий платить эти деньги нет. И получается, что возмещать эти пенсии приходится за счет бюджета, то есть налогоплательщиков. И мы сейчас поменяли эту систему. Взносы будут платить предприятия за то время, когда человек работает. А не потом возмещает, когда некому возмещать", - отметил советник.

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Шамбир отметил, что предприятие знает - либо ему нужно заплатить эти деньги, либо улучшать условия труда, выводить вредные производства и тратить деньги на охрану труда. Тогда придется меньше платить за этого человека, и тогда меньше людей будет работать во вредных условиях.

"Это многогранный подход. Мы влияем на охрану труда, на здоровье людей и даже на продолжительность жизни", - отметил советник министра и добавил, что при внедрении изучили недостатки и недоработки добровольной накопительной пенсии, поэтому сейчас есть больше опыта для введения обязательной.

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Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за декабрь, направив на них 39,8 млрд гривен.