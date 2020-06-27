С 2021 года ГИА по математике в формате ВНО станет обязательной, - МОН

Это касается всех, кто получает полное среднее образование

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Со следующего года происхождение государственной итоговой аттестации в форме ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ и студентов учреждений профессионального образования. Об этом говорится в правительственном план проведения Года математического образования в Украине, сообщает пресс-служба МОН.

"Начиная с мая 2021 года соискатели полного общего среднего образования будут сдавать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, этот план в течение учебного года 2020/2021 также предусматривает:

увеличить количество учебных часов на изучение математики в Государственном стандарте базового среднего образования;

внедрить курсы "Логика", "Математическая логика" в вариативную составляющую учебных планов 1-11 классов;

провести тренинги для учителей начальных классов и воспитателей учреждений дошкольного образования по применению Легоматематики в образовательном процессе;

оснастить школы и профтехи, обеспечивающих получение полного общего среднего образования, оборудованием для учебных кабинетов и STEM-лабораторий;

создать каталог образовательных ресурсов изучение математики;

расширить сети математических кружков в учреждениях общего среднего и внешкольного образования;

организовать математические хаб-пространства на базе вузов, имеющих факультеты (институты) по подготовке учителей.

Также в апреле 2021 года запланировано создать бесплатный математический онлайн-ресурс и разработать соответствующий контент для учащихся и учителей математики.

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Напомним, в четверг, 25 июня, в Донецкой области 89% учащихся из неподконтрольных территорий, которые зарегистрированные на ЗНО по математике, не смогли пересечь линию разграничения и попасть на экзамен.