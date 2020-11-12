С 2014 года в Украину иммигрировали почти 52 тысячи российских граждан, - ГМСУ

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Также более 19 тыс. россиян получили украинское гражданство

С 2014 года документы для иммиграции в Украину получили 51 779 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает Государственная миграционная служба по запросу DW.

Как отмечается, за десять месяцев 2020 года 2857 граждан РФ получили разрешение на иммиграцию в Украину. В этом году в целом подали свои прошения на иммиграцию 8932 иностранца, из которых 32% россияне.

В ГМСУ также рассказали, что с 2014 года до 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили 51 779 граждан Российской Федерации. Следует заметить, что больше всего разрешений было выдано в 2014 году, когда право иммигрировать в Украину получил 15 571 россиянин.

После этого, в последующие годы количество иммигрантов из РФ последовательно уменьшалось: от 9,8 тысячи россиян в 2015-м до 4,8 тысячи в 2019 году.

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Напомним, недавно контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в частности РФ, жителей ОРДЛО, ПМР и некоторых стран с повышенной террористической угрозой для дальнейшей переправки в ЕС.