С 1 сентября в украинских школах могут ввести смешанное обучение, - Минздрав

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В ведомстве хотят сделать обучение максимально приближенным к привычному

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас ведомство рассматривает возможность введения смешанного варианта обучения с 1 сентября в украинских школах. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Степанова, переход на дистанционное обучение на начала карантина был совершенно оправданным, ведь необходимо было остановить распространение коронавируса.

Относительно обучения в школах с 1 сентября, то Минздрав вместе с МОН сейчас активно сотрудничают и делают все возможное, чтобы перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат.

"Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант – когда будет обычное привычное обучения совместно с дистанционными формами. Естественно, в условиях адаптивного карантина оно будет отличаться. При этом мы не исключаем, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двусменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы – возможно, будет переход на дистанционное обучение", - пояснил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал основное условие, которое позволит Украине выйти из "красной зоны" пересечения границы, а гражданам - попасть в ЕС.