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С 1 сентября в Украине на самоизоляцию отправили 145 классов, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Такое решение приняли после проведения эпидрасследования

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с начала учебного года 145 классов в украинских школах пошли на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

"Начиная с 1 сентября наши дети пошли в школу, и у нас на сегодняшний день находится 145 классов, было отправлено на самоизоляцию. 145 из 199 704 классов по стране", - сказал министр.

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Степанов также уточнил, что на такой шаг пошли по рекомендациям эпидемиологов, после проведения эпидрасследования. 

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 10 сентября, в Украине зарегистрировано 145 612 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 2582 человек.

 

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