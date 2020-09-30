С 1 октября водители в Украине должны ездить с включенными фарами, - Нацполиция

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Это правило касается только загородных дорог

В Украине с 1 октября водители на дорогах вне населенных пунктов должны ездить с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, такая норма законодательства связана с необходимостью дополнительного обозначения авто в условиях недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

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"Все водители знают важное правило: уже с 1 октября до 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар", - отметили в Нацполиции.

Согласно ч. 2 статьи 122 КУоАП, нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами предусматривает штраф в размере до 510 гривен.

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Напомним, недавно в Мининфраструктуры заявили, что намерены продолжить работу над повышением безопасности движения на украинских дорогах и снизить смертность на 30% к 2024 году.