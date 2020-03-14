С 17 марта Украина остановит международное сообщение, - СНБО

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На территорию страны можно будет заехать только на автомобиле

Со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, государственные границы будут закрыты с 00:00 17 марта на две недели. В то же время для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут оставаться открытыми.

В связи с этим в Совете национальной безопасности и обороны призвали всех граждан Украины вернуться к 17 марта 2020 года. Однако, в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано доставке украинских граждан спецрейсами.

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Кроме этого, с 16 марта запрещается въезд на территорию Украины для иностранцев за исключением тех, кто имеет разрешение на проживание в стране, а также (по решению МИД) для дипломатов.