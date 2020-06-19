С 17 июня возобновлен пропуск пассажирских автобусов через госграницу, - ГПСУ
Однако следует помнить, что для курсирования автобусов требуется согласие смежных стран
Государственная пограничная служба возобновила с 17 июня пропуск пассажирских автобусов через государственную границу. Об этом рассказал руководитель управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Юрий Лысюк, сообщает пресс-служба ведомства.
"У нас было совещание совместно с Мининфраструктуры, с перевозчиками о введении автобусного пассажирского сообщения в автомобильных пунктах пропуска. По результатам совещания руководитель Госпогранслужбы приняло решение относительно пропуска автобусов", - отметил генерал Лысюк.
Кроме этого, он подчеркнул необходимо учитывать, что для курсирования пассажирских автобусов через границу необходимо согласие на это обеих сопредельных стран.
Так, в частности в Польшу автобусы с пассажирами из Украины могут въезжать, но транзитом не могут, поскольку польская сторона это запрещает.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял решение о открытии пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Белорусью.