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Рынкам снова запретят работать в карантин

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Запрет действует с сегодняшнего дня

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Об этом сам Ляшко сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - сказал он.

По словам Ляшко, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили главного санврача отменить свое постановление. 

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем огромные нарушения", - отметил Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко уже предупреждал,  Минздрав может запретить работу рынков в Украине в случае систематических нарушений условий карантина, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19.

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