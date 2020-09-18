Ryanair вынуждена вновь сократить количество рейсов

Ryanair

По сравнению с октябрем 2019 года Ryanair использует лишь 40% от прошлогодней мощности

Авиакомпания Ryanair будет вынуждена сократить количество рейсов в октябре еще на 20% в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, по сравнению с октябрем 2019 года Ryanair использует лишь 40% от прошлогодней мощности.

"Если нынешние тенденции и неправильное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической деятельности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, авиакомпания ожидает менее 30% пустых мест на своих рейсах в октябре после сокращения пропускной способности.

Новости по теме: "МАУ" объявили о запуске пяти новых международных рейсов с октября

Напомним, ранее авиакомпания Ryanair будет вынуждена сократить количество рейсов в сентябре и октябре на 20% из-за низкого спроса. Отмечается, что сокращение в основном будет касаться количества рейсов, а не закрытия маршрутов.