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Ryanair сократит количество рейсов на 20%

Ryanair

Сокращение в основном будет касаться количества рейсов

Авиакомпания Ryanair будет вынуждена сократить количество рейсов в сентябре и октябре на 20% из-за низкого спроса. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что сокращение в основном будет касаться количества рейсов, а не закрытия маршрутов.

"Все пострадавшие пассажиры, которые планировали лететь в сентябре, получили уведомление по электронной почте сегодня, узнав о своих вариантах поездки. Пассажиры будут иметь возможность сместить дату рейса или получить возмещение наличными или ваучерами, как это предусмотрено правилами ЕС", - рассказал представитель компании.

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Напомним, ранее авиакомпания Ryanair возобновила 60% своих рейсов, но с рядом правил для пассажиров. Так, новые правила включают рекомендации всем пассажирам на борту находиться в масках. Чтобы избежать очередей в уборных, теперь пассажиры должны сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

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