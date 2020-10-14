Рост заболеваемости COVID-19: В "Слуге народа" назвали, кто может принять решение о введении жесткого карантина

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

По мнению нардепа, карантин должен быть жестче, ведь украинцы массово не соблюдают меры, которые смогли бы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции

Единственный человек в государстве, который может принять решение о возвращение Украины к жесткому карантину из-за распространения коронавирусной инфекции – это министр здравоохранения.

Об этом в эфире ток-шоу " 15 " телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев ответил на вопрос ведущего, может ли украинская власть после проведения местных выборов ввести в Украине жесткий карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь нардеп отметил, что по его мнению карантин должен быть жестче, ведь украинцы массово не соблюдают меры, которые смогли бы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции.

"Вопрос или решение о локдауне – это всегда компромисс, всегда баланс между опасными последствиями для жизни населения и опасными последствиями для экономики. И по моему мнению, мы должны отдавать предпочтение борьбе с опасными последствиями для жизни. Это вещи несопоставимые - деньги и жизнь. Да, бесспорно, это будет очень опасно для экономики государства, но, если другого выхода нет, если Министерство здравоохранения нам предложит именно такой выход, я убежден в том, что мы должны его принять", – сказал Даниил Гетманцев.

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Вместе с тем он добавил, что решение о введении в Украине жесткого карантина может принять один человек:

"Опять же, я сейчас ни о чем не говорю, но, если такое в будущем произойдет, мне кажется, что единственный человек в государстве, который должен принимать такое решение, – это министр здравоохранения", – прокомментировал политик.

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Напомним, в течение 13 октября в Украине подтвердили 5590 новых случаев коронавирус, а еще 107 пациентов умерли от осложнений. Всего COVID-19 в Украине инфицировались 276 177 человек.