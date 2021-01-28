Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Фото из открытых источников

337 нардепов проголосовали за соответствующее постановление

На заседании Верховная Рада поддержала проект постановления №4650 о мерах, направленных на социальную защиту населения из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, выполнение этих мероприятий возложены на Кабинет министров, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и Антимонопольный комитет.

Для решения ситуации по повышению тарифов документ предлагает:

Ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, поставки горячей воды, электроэнергии и природного газа.

Установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 киловатт в час в месяц (включительно).

Установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3 тысяч кВт/ч в месяц (включительно).

Усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей.

Рассмотреть возможность компенсации затрат за объем потребленной электроэнергии до 3 тысяч киловатт в час в месяц (включительно). Речь идет о компенсации потребителям, проживающим в домах.

Установить льготы на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, и детским домам семейного типа.

Также постановление обязывает правительство в течение места подать в ВРУ предложения по изменениям в бюджет-2021 для увеличения расходов по бюджетной программе льгот и жилищных субсидий, а также предложения по изменениям в законодательство для завершения отопительного сезона 2020 – 2021 годов.

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Напомним, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".