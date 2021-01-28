Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
337 нардепов проголосовали за соответствующее постановление
На заседании Верховная Рада поддержала проект постановления №4650 о мерах, направленных на социальную защиту населения из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.
Как отмечается, выполнение этих мероприятий возложены на Кабинет министров, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и Антимонопольный комитет.
Для решения ситуации по повышению тарифов документ предлагает:
- Ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, поставки горячей воды, электроэнергии и природного газа.
- Установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 киловатт в час в месяц (включительно).
- Установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3 тысяч кВт/ч в месяц (включительно).
- Усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей.
- Рассмотреть возможность компенсации затрат за объем потребленной электроэнергии до 3 тысяч киловатт в час в месяц (включительно). Речь идет о компенсации потребителям, проживающим в домах.
- Установить льготы на электроэнергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, и детским домам семейного типа.
Также постановление обязывает правительство в течение места подать в ВРУ предложения по изменениям в бюджет-2021 для увеличения расходов по бюджетной программе льгот и жилищных субсидий, а также предложения по изменениям в законодательство для завершения отопительного сезона 2020 – 2021 годов.
Напомним, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".