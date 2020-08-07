Певице Глюкозе запретили въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма

Российская певица Глюк'OZA Фото из открытых источников

Артистка не сможет попасть на территорию Украины ближайшие три года

Российской певице Глюкозе на три года запретили въезд на территорию Украины за посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что 6 августа артистку остановили в аэропорту "Борисполь" (Киевская область). Гражданка РФ прибыла в Украину вместе с пассажирами рейса из Минска с частной целью. Однако, во время оформления пограничники выяснили, что Глюкоза после аннексии Крыма посещала полуостров. Заметим, такие действия являются нарушением украинского закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

ГПСУ

"Глюкоза" в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была лишь в 2013 году", – отметили в пресс-службе ГНСУ.

В связи с этим российской певице запретили въезд в Украину на 3 года. После чего с соответствующим штампом в документе обратным рейсом она вылетела в Беларусь.

Певице запретили въезд на три года ГПСУ

Напомним, этим летом российская певица Zivert, которая ранее выступала в Крыму, планировала дать два концерта в Украине. Однако позже артистка отменила свои выступления якобы из-за карантинных ограничений. Тогда как организатор концерта Zivert заверил, что причиной такого решения стала политика.