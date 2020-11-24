Российский бизнесмен получил от королевы Елизаветы II титул барона Сибирского

Евгений Лебедев Фото из открытых источников

Евгений Лебедев получил пожизненный титул пэра и место в палате лордов Великобритании

Сын бывшего участника российского списка Forbes Александра Лебедева, Евгений, получил пожизненный титул пэра и место в палате лордов Великобритании. Королева Елизавета II пожаловала ему титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом говорится в правительственном бюллетене, передает The Gazette.

"Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Справка:

Евгений Лебедев (род. 8 мая 1980 года, Москва) - британский предприниматель русского происхождения.

В 1987 году вместе с отцом - офицером ПГУ КГБ СССР Александром Лебедевым - переехал в Лондон.

Вместе со своим отцом, владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты Evening Standard и The Independent. Имя Лебедева значится в обнародованном списке 36 новых пожизненных пэров.

Ранее Александр Лебедев рассказывал, что британский премьер-министр Борис Джонсон, который и рекомендовал Её Величеству присвоить пожизненный титул, и его сын Евгений дружат около 12 лет. В 2018 году Лебедев проводил вечеринку с участием Джонсона, когда тот еще был министром иностранных дел.

Также после победы на выборах глава правительства был в лондонском доме Лебедева на праздновании 60-летия отца бизнесмена.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II лишила голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Британской империи, который он получил в 2004 году за вклад в британскую киноиндустрию.

Как известно, 11 марта 2020 года суд огласил приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, его признали виновным и приговорили к 23 годам тюрьмы. Вайнштейна публично обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли и Эшли Джадд.