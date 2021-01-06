Российские военные звания перевели на коды военных рангов НАТО, - Минобороны

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Такой шаг улучшит совместимость ВСУ с силами НАТО

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина переходит на Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Приказом Министра обороны Украины внедряется Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, что обеспечивает совместимости с вооруженными силами государств-членов Альянса", — рассказал министр.

Он уточнил, что подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. Такой шаг станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики Вооруженных Сил Украины до 2025 года.

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"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств", — добавил Таран.

Как отмечается, с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, Президентом Украины утверждена Годовая национальная программа под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и улучшению взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами государств — участников Альянса.

Напомним, ранее Министерство обороны и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.