Российские СМИ солгали о причастности Украины в вопросе воды для Крыма, – Джапарова

По словам чиновницы, главная ответственность за подачу воды на полуостров лежит на России

Украина перекрыла подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал весной 2014 года, на фото незаполненный канал у посёлка Ленино в апреле 2014 года wikiwand.com



Российские СМИ "выдернули" из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по поаоду поставку воды для Крыма. Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Фейсбук.

Отмечается, что несколько российских медиа передали якобы слова официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл об ответственности России и Украины по поставкам жителей Крыма питьевой водой.

По словам Джапаровой, в Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалась агентство "РИА Новости" (на публикацию которого ссылались "Ведомости") по вопросу поставки воды в Крым, на что журналисты получили такой ответ: "Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой". Кроме того, в управлении добавили, что слова их представителя в российских СМИ привели не полностью.

В то же время, заместитель министра добавила, что официальная позиция МИД по этому поводу является четкой и правовой. "Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно МГП. Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины", – написала Джапарова.

Напомним, ранее российское издание "РИА Новости" сообщило, что в ООН якобы заявили о совместной ответственности России и Украины за водоснабжение в Крым. При этом Украина, как отмечалось, должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав крымчан.