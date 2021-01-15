Российские паспорта на неподконтрольном Донбассе получили почти полмиллиона человек, – правозащитники

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Правозащитники сообщают о требованиях РФ наращивать количество выданных паспортов в ОРДЛО

На неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса российские паспорта получили более 440 тысяч граждан Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники в незаконных вооруженных формированиях сообщила пресс-служба Восточной правозащитной группы в Фейсбук.

Отмечается, что по состоянию на конец 2020 года в так называемой "ЛНР" было выдано 583 тысячи своих "паспортов" и более чем 168 тысяч паспортов России.

В то же время в так называемой "ДНР" выдали более 671 тысячи "паспортов" незаконной республики и более 273 тысяч российских.

При этом правозащитники сообщают, что Россия требует от "администраций" РФ в ОРДЛО постоянно наращивать количество выданных российских паспортов. В 2020 году, количество людей, которые получили паспорт России на неподконтрольном Донбассе увеличилось.

Это связывают с массовым выездом людей на заработки, учебу и лечение в Россию, поскольку КПВВ с подконтрольными Украине территориями закрыты и возможности оперативного проезда нет. Кроме того, из-за пандемии рабочие мигранты не могут выехать на работу в другие страны.

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Напомним, недавно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что около 300 тысяч украинцев, которые проживают в ОРДЛО, получили паспорта РФ принудительно. По его словам, люди вынуждены брать российские паспорта, потому что они являются заложниками.