Российская вакцина от COVID-19 находится на 4 этапе тестирования, – Раимов

Дмитрий Раимов ТСН.ua

Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 на данный момент находится на четвертом этапе тестирования.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

Гость ток-шоу отметил, что в РФ изготовили вакцину от коронавируса, сейчас она находится на четвертом этапе тестирования.

"То есть вы приходите в поликлинику, вам делают укол, вас записывают и отслеживают ваше состояние. Вы подписываете юридический документ, что вы согласились на эксперимент. Единственный момент, что 20-25% тех, кто приходит за такой вакциной, получают обычное плацебо. В этом и есть эксперимент", – отметил Дмитрий Раимов.

Поэтому, подчеркнул он, когда сейчас в Украине привозится какие-то препараты контрабандой, это еще не факт, что речь именно о вакцине.

"Но если мы это все прошли (эксперименты, - ред.) и у нас есть готовая вакцина, и когда у меня будет вопрос, не дай Бог, или у кого-то из вас, спасать родных, или же вакцинироваться, чтобы не заболеть, я думаю, мы все сделаем все, официально или неофициально, чтобы эта вакцина у нас оказалась", - сказал гость ток-шоу, добавляя, что этому в немалой степени способствует тот факт, что больницы в Украине переполнены, количество больных растет с каждым днем, а само лечение коронавируса - дорогостоящее.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится.

Следует отметить, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что все государства, которые вошли в глобальный механизм COVAX, среди них и Украина, обязательно получат определенное количество вакцины от коронавируса COVID-19, однако по разной цене.

Между тем глава Минздрава Максим Степанов не исключает возможность закупки Украиной российской вакцины от коронавируса, если ее одобрит ВОЗ.