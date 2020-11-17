Российская вакцина может помочь не только при лечении COVID-19, но и для лечения других вирусов гриппа, - академик Пешко

На сегодня в Украине нет мощной материальной базы для проведения подобных исследований, руководители государства разрушили ее за последние годы

Российская вакцина против COVID-19 может помочь для лечения не только коронавируса, но и для лечения других вирусов гриппа, а также может производить противоопухолевый иммунитет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил академик, первый президент АЭН Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко.

Анатолий Пешко отметил необходимость закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции, которая набирает в Украине угрожающие масштабы. Со слов академика, учитывая все медицинские показателя, российская вакцина может быть полезной не только в борьбе против COVID-19.

"Врачи разных институтов разрабатывают вакцину на основе аденовирусов. Эти вирусы, которые имеют общие антигенные структуры, они не совсем одинаковые, но тем не менее общие, соответственно, при вирусах использование вакцины с такими антителами будет означать перезагрузку иммунитета. То есть это означает, что в принципе данная вакцина может помочь для лечения не только коронавируса, но и для лечения других вирусов гриппа", – сказал академик.

Более того, добавил Анатолий Пешко, российская вакцина против коронавируса может вырабатывать противоопухолевый иммунитет.

"Потому что она стимулирует ту клеточную систему иммунитета, которая отвечает в организме за защиту против вируса и против развития различных патологических и онкологических клеток", – добавил он.

Весомой причиной для покупки в России вакцины против COVID-19, со слов академика должно стать и то, что в Украине нет мощной материальной базы для проведения подобных исследований.

"К сожалению, руководители Украины за последние годы разрушили ее до такой степени, что наши врачи не в состоянии создать аналогичную вакцину", – подчеркнул Анатолий Пешко.

Он также пояснил свое недавнее обращение к президенту Зеленского относительно вакцины против РФ COVID-19. Со слов академика, он предложил не просто покупать российскую вакцину, а объединиться с РФ для ее последующего производства в Украине.

Новости по теме: Россия готова поставлять в Украину вакцину против COVID-19, - итог переговоров Путина с Медведчуком

Напомним, накануне академик, первый президент АЭН Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко призвал президента Владимира Зеленского решить вопрос с закупкой российской вакцины от коронавируса или ее производством в Украине. Соответствующее обращение было обнародовано публично.

Также добавим, что ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится.