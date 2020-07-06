ФСБ арестовала украинского экс-футболиста по обвинению в шпионаже, – СМИ

Задержание произошло еще в октябре 2019 года, но об этом стало известно только сейчас

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В Москве по вероятному подозрению в шпионаже в пользу Украины арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских правоохранительных органах.

Сообщается, что украинца задержали еще в октябре прошлого года. Об инциденте стало известно только сейчас, потому что по словам собеседника издания, Василенко не оспаривал ни арест, ни одно из постановлений о его продлении.

Во время задержания его подозревали по статье "Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых радиоактивных веществ или боеприпасов". Однако, сейчас сотрудники ФСБ России якобы установили причастность Василенко к совершению преступления по статье "Шпионаж".

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Известно, что ему объявили о подозрении и держат в московском следственном изоляторе. Мещанский районный суд Москвы продлил его арест до 24 сентября. Детали уголовного дела неизвестны, поскольку имеют гриф "секретно". Василию Василенко грозит до 20 лет заключения.

Отмечается, что украинец родился в 1967 году. С 1992 по 2001 год Василенко был игроком новотроицкой "Таврии", мелитопольского "Торпедо" и бердянской "Дружбы".

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала начальника райотдела полиции России, потому что тот якобы работал на Украину. Его подозревают в государственной измене за вероятное сотрудничество с СБУ.