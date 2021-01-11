Россия при наличии собственных вакцин от коронавируса дает своему народу право выбора, чем прививаться, - Кравченко

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко Фото из открытых источников

Россия, несмотря на наличие собственных препаратов от коронавируса, дает своим гражданам право выбора, чем прививаться: собственной вакциной или зарубежной. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Глава национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Он напомнил, что центр Гамалеи, вышел на производственные мощности в 2 млн доз в месяц вакцины. А в планах на первый квартал 2021 года - выйти на 8 млн доз в месяц.

"Сейчас полным ходом идет процедура вакцинации. Мало того, в РФ на самом деле 3 вакцины: пептидная новосибирского "Вектора", она уже завершает процедуру регистрации, заканчивается работа над вирусной вакциной Института Чумакова, есть зарегистрированная вакцина "Спутник V", которая активно применяется, еще Институт Мечникова работает над вакцинами. Поэтому у РФ проблем с разработкой вакцины и обеспечением собственного населения проблемы нет. Мало того, они диверсифицировали свои риски, у них будет порядка 5 собственных вакцин, разработанных по различным технологиям, - пептидная, вирусная, векторная, - для реализации федеральных программ", - отметил эксперт.

Кравченко также заявил, что Россия создала благоприятные условия для регистрации зарубежных вакцин.

"К примеру, вакцина компании AstraZeneca проходила промежуточные клинические испытания на территории РФ, китайская также, компания "Петрофарм" еще занимается проведением регистрации вирусных вакцин китайской компании "Синофарм". Таким образом РФ диверсифицировала свои риски, для реализации федеральных программ есть собственные вакцины. Дается право выбора гражданам. Если они хотят альтернативу, то могут в качестве коммерческого предложения получить зарубежные вакцины", - подчеркнул эксперт.