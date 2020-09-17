Россия преследует 134 украинцев по политическим мотивам, - советник омбудсмена

112 украинцев находятся в заключении на территории РФ и оккупированного Крыма

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Российская Федерация преследует 134 украинцев по политическим мотивам. Об этом заявила советник Уполномоченного ВР по правам человека Ирина Закриничная на онлайн-конференции.

По словам Закриничной, в Украине проводится мониторинг информации о незаконно удерживаемых Россией людях. "Мы ежедневно ведем работу по мониторингу всей информации, которая нам поступает и от адвокатов, и от родных, которую мы узнаем по своим собственным каналам. Эта информация о состоянии соблюдения прав наших граждан, которые незаконно удерживаются РФ. По результатам этого мониторинга, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуются по политическим мотивам в РФ", – сообщила советник.

Также Закриничная добавила, что 112 украинцев сейчас находятся в незаконном заключении в России и на территории временно оккупированного Крыма. Среди этих заключенных 78 – крымские татары.

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