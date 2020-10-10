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Россия направила на военную службу по контракту более полутысячи крымчан

Россия с начала 2020 года направила на военную службу 500 крымчан Фото из открытых источников

Военную агитацию крымской молодежи Россия проводят в 25 регионах

С начала 2020 года в оккупированном Крыму Российская Федерация незаконно направила на военную службу по контракту 500 жителей полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. 

"С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Симферополе в войска направлено более 500 человек, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в российском ведомстве отметили, что агитацию молодежи Крыма к прохождению военной службы проводят в 25 регионах.

"С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 25 муниципальных районах и городах республиканского значения Крыма, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования", - добавили в пресс-службе Минобороны РФ. 

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Так, работники так называемых пунктов отбора на военную службу регулярно проводят на полуострове масштабные акции "Военная служба по контракту - твой выбор!", которые практикуются в ходе культурно-массовых мероприятий в регионах.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что за время оккупации Крыма Российская Федерация почти втрое увеличила военное присутствие на полуострове.

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