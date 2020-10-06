Россия готова поставлять в Украину вакцину против COVID-19, – итог переговоров Путина с Медведчуком

Виктор Медведчук и Владимир Путин "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Поздравляю Вас с тем, что Россия стала первой страной, создавшей вакцину "Спутник V". Знаю, что на подходе регистрация другой вакцины. И здесь Российская Федерация еще раз продемонстрировала свои возможности и научные достижения", – обратился Виктор Медведчук к российскому президенту.

По словам украинского политика, как и граждане других государства, украинцы нуждаются в вакцинации против COVID-19. "Это (вакцинация, – Ред.) самое надежное средство защиты. И я просил бы Вас рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала, в том числе и в Украину. Чтобы украинские граждане были защищены от этого страшного заболевания, – попросил Виктор Медведчук в ходе встречи с Владимиром Путиным. – Несмотря на кризисные отношения, которые существуют между нашими странами, я хотел бы, чтобы Вы, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотрели такую возможность в будущем".

По словам российского президента, такая возможность действительно существует. "Если мы с Беларусью начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Однако нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности, – отметил Владимир Путин. – Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, заботы о людях…"

В свою очередь Медведчук заявил, что эффективность и безопасность вышеуказанной вакцины проверил лично на себе и членах своей семьи – ни с побочными эффектами, ни с временным недомоганием никто из них не столкнулся.

"Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень легко перенесли. Для физического состояния просто незаметно, – поделился Виктор Медведчук. – А анализы крови подтвердили, что есть антитела в достаточном количестве и у меня, и супруги, и у сына".