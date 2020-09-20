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Россия блокирует обмен удерживаемыми из-за выборов, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Представители самопровозглашенных республик требуют пересмотреть постановление о проведении местных выборов на Донбассе

Российская Федерация и представители так называемых "Л/ДНР" блокируют процесс обмена пленными из-за того, что Украина не изменила постановление Верховной Рады о местных выборах. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в интервью изданию "Страна". 

Так, во время прошлого заседания ТКГ украинская сторона подала свой список на обмен пленными и запросила список у другой стороны. Однако, российская делегация заявила, что не будет подавать свой список на обмен, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов в Украине. 

"Это означает, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если не будет постановления Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, чтобы мы не говорили – Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от Минских договоренностей", – пояснил Кравчук.

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Напомним, недавно так называемый "министр иностранных дел ДНР" и полномочный представитель "республики" в ТКГ Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по новому обмену пленными невозможен, ведь Рада не пересмотрела постановление об отмене местных выборов на Донбассе.

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