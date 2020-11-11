России следует открыть КПВВ на Донбассе до конца недели, - ОБСЕ

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ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ "зеленых коридоров"

ОБСЕ призвала Российскую Федерацию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе до конца недели. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украинская ТКГ отметила, что во время заседания были достигнуты предварительные договоренности по разблокированию российской стороной пропуска через КПВВ.

В то же время ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ "зеленых коридоров" для малоподвижных граждан, чтобы они могли получить социальные услуги.

"Наибольших успехов сегодня добились в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что вскоре удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

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Напомним, со вторника, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил должно было быть восстановлена работа всех контрольных пунктов въезда-выезда. Как отмечается, на территории Донецкой области пропуск будет осуществляться через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

Однако впоследствии в ОРЛО решили не открывать со своей стороны новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" 10 ноября.

Впоследствии украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Российская Федерация сорвала открытие КПВВ на Донбассе, которые должны были начать свою работу 10 ноября.