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Рош га-Шана в Умани: Правоохранители рассказали, как прошел второй день празднования

Ситуация в районе паломничества остается контролируемой

Второй день празднования Рош га-Шана в Умани закончился без нарушения общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области

Согласно сообщению, второй день празднования Иудейского нового года в Умани прошел без нарушения общественной безопасности и порядка.

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Как отмечается, за сутки правоохранители не зафиксировали административных и уголовных правонарушений.

"Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая", - отметили в полиции.

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Напомним, накануне в Умани во время патрулирования мест паломничества хасидов на период Рош га-Шана правоохранители составили семь административных протоколов

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