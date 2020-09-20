Рош га-Шана в Умани: Правоохранители рассказали, как прошел второй день празднования
Ситуация в районе паломничества остается контролируемой
Второй день празднования Рош га-Шана в Умани закончился без нарушения общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.
Согласно сообщению, второй день празднования Иудейского нового года в Умани прошел без нарушения общественной безопасности и порядка.
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Как отмечается, за сутки правоохранители не зафиксировали административных и уголовных правонарушений.
"Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая", - отметили в полиции.
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Напомним, накануне в Умани во время патрулирования мест паломничества хасидов на период Рош га-Шана правоохранители составили семь административных протоколов.