Романенко о назначении Банчука главой Аграрного фонда: Для того, чтобы сделать такую карьеру нужно родиться в "правильной" семье

Богдан Банчук Фото из открытых источников

Назначение 33-летнего Богдана Банчука, человека, который работал сначала в МИД, а потом заместителем главы одного из РГА, на должность руководителя Аграрного фонда, свидетельствует о том, что для такой стремительной карьеры нужно родиться в "правильной" семье. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический аналитик Виталий Романенко.

"Мне трудно просчитать, как это можно сделать. Мне в этом году только 35 исполняется, я такой карьерный рост не могу себе представить. Видимо, для того, чтобы сделать себе такую карьеру, нужно родиться в "правильной" семье. У меня сложилось такое впечатление. Во-вторых, мы поднимали вопрос эффективности всех антикоррупционных органов, НАБУ, НАПК, и тому подобное, интересная информация, пусть они отреагируют. Будет интересно посмотреть, смогут ли они хотя бы в этом вопросе поставить точку, чтобы всему обществу было понятно и чтобы был хотя бы какой-то намек на справедливость. На то, что у нас формируется не новый класс аристократии, а действительно в обществе работают социальные лифты, когда каждый, кто имеет способности и желания, мог достичь больших высот", - отметил аналитик.

Отметим, что Богдан Банчук является сыном одного из бывших заместителей Генпрокурора.