Родственники погибшей в ДТП под Киевом семьи прекратили сбор средств, – дядя осиротевшего Святослава

Дядя мальчика, который потерял семью в ДТП, Игорь Цурканов Скриншот видео

Игорь Цурканов говорит, что средства перенаправят на нужды больных детей в ОХМАТДЕТе

Родственники погибшей в ДТП под Киевом семьи прекращают сбор средств для помощи осиротевшему после аварии Святославу. Те деньги, которые будут поступать на их счета в дальнейшем, перенаправят для лечения детей в ОХМАТДЕТе.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил дядя мальчика Игорь Цурканов.

Игорь Цурканов рассказал, что по состоянию на сегодня Святослав чувствует себя лучше, его уже перевели из реанимации, с ним постоянно находятся близкие родственники. Мужчина отметил, что в дальнейшем мальчик будет жить в семье своего дяди – родного брата матери, и Святослав согласился с таким решением родных.

"Но мальчик не один, чтобы вы понимали, у мальчика есть семья, которая будет из всех сил в этой сложной ситуации и потом помогать ему во всех вопросах. Вопросов пока много, потому что никто не ожидал, что так произойдет", – сказал Игорь Цурканов.

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Мужчина объяснил, почему семья объявила о прекращении сбора средств для помощи Святославу.

"Благодаря людям, которые так отреагировали на это наше горе, было собрано немало средств. И мы считаем, что, поскольку мы похоронили родителей, похоронили семью вчера, мы считаем, что отныне эти средства, которые поступают, мы перенаправим в ОХМАТДЕТ деткам, которым это нужно... Мы считаем, что сможем уже с теми силами и с теми средствами, которые у нас есть, выйти из этой сложной ситуации", – сказал Игорь Цурканов.

Напомним, 12 июля в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который стал виновником смертельной аварии, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

13 июля Офис генерального прокурора объявил ему подозрение.

А на следующий день, 14 июля, Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога Антона Желепу, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие.