РФ выселяет украинцев из Крыма: На полуостров переехали 140 тысяч россиян

Россия с начала 2020 года направила на военную службу 500 крымчан Фото из открытых источников

С территории полуострова выселят около 600 украинцев, утверждают в МИД

С территории оккупированного Крыма выселят почти тысячу человек, из которых около 600 являются гражданами Украины. Об этом сообщила посол по особым поручениям политического директората Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько, пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, на территорию полуострова переселят более 140 тыс. россиян. Герасько подчеркнула, что Россия нарушает этим в оккупированном Крыму гражданские права.

"Согласно Гаагским конвенциям, Россия, как государство-оккупант, не имеет права навязывать свое гражданство. Но, как мы все знаем, РФ автоматически распространила свое гражданство на всех граждан Украины в Крыму и лиц без гражданства. Это решение имело абсолютно негативные последствия для прав на проживание и свободу передвижения ", - сказала она.

Герасько также добавила, что РФ нарушает в Крыму основополагающее право на жизнь, свободу и безопасность, делая возможным насильственное исчезновение людей, за время оккупации в Крыму исчезли более 40 человек, среди них проукраинские и крымскотатарские активисты, журналисты.

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"Также Россия нарушает права арестованных. Им отказывают в медицинской помощи, если они не идут на сотрудничество со следствием, их незаконно переводят из Крыма в колонии на территории России, содержат в нечеловеческих условиях, не дают украинским дипломатам доступ к собственных граждан, говоря о приоритетности российского гражданства ", - пояснила представитель МИД.

Кроме того, Россия нарушает свободу мысли, совести, убеждений, религии: в Крыму запретили украинскую греко-католическую церковь, "Свидетели Иеговы", преследуют сторонников мусульманских групп.

Лариса Герасько подчеркивает, что Украина прикладывает очень много усилий, чтобы прекратить нарушения прав человека со стороны РФ, используя площадки международных организаций и Международного суда ООН.

Напомним, ранее российское издание "РИА Новости" сообщило, что в ООН якобы заявили о совместную ответственность России и Украины за водоснабжение в Крым. При этом Украина, как отмечалось, должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав крымчан.

Позже первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российские СМИ "выдернули" из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл по поставкам воды для Крыма.