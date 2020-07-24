РФ упростила получение гражданства для проживающих в ней украинцев

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Норма также действует для иностранных граждан, которые признаны носителями русского языка

Российская Федерация упростила получение гражданства для украинцев, которые там проживают. Об этом свидетельствует соответствующий указ от 24 апреля, передают "Украинские новости".

Так, граждане Украины, Белоруси, Молдовы и Казахстана, постоянно проживающие на территории России, могут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Указ позволяет сделать это без проживания в РФ непрерывно в течение 5 лет со дня получения вида на жительство, а также условия о наличии законного источника средств к жизни.

Эта норма также действует для иностранных граждан, которые признаны носителями русского языка, постоянно проживая на территории Российской Федерации.

Законом также предусмотрена упрощенная процедура приобретения российского гражданства для ряда других категорий иностранцев и лиц без гражданства, например, для тех, кто проживает на территории государств, входивших в СССР, но не получивших их гражданства.

Кроме того, указ сокращает срок пребывания в браке с 3 лет до 1 года для упрощенного приема в гражданство РФ.

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Напомним, по информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Российская Федерация продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму. Так, по данным ведомства, Россия уже седьмой год подряд грубо нарушает все нормы международного права.

Также в ведомстве подчеркнули, что Россия, нарушая нормы Женевских и Гаагских конвенций, угнетает украинцев и лишает их прав на собственное имущество.