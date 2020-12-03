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РФ пыталась легитимизировать "представителей" НВФ в ООН: Совбез отверг попытку

Сергей Кислица Фото из открытых источников

Украину в совместном заявлении поддержали Британия, США и Эстония

2 декабря Российская Федерация пыталась провести онлайн-заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, пригласив туда так называемых "представителей" незаконных вооруженных формирований Донбасса. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Facebook.

По словам дипломата, Россия не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины.

"Сегодня (2 декабря - ред.) Россия провела в ООН встречу относительно того, что, по мнению России, является статусом имплементации Минских соглашений. Эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив относительно конфликта на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположение России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте. Россия является активным участником подготовки, вооружения и возглавление вооруженных формирований в районах, не находящихся под контролем правительства Украины, дополняя эти прокси силы военным персоналом и техникой", - написал Кислица.

В то же время Украину в совместном заявлении поддержали Британия, США и Эстония. Так, западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.

Вместе с тем украинские партнеры подчеркнули, что именно Россия инициировала и продолжает разжигать конфликт на Донбассе.

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Напомним, ранее мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который размещен в 5 км от российской границы в ОРДЛО.



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