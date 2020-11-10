Итоги опроса Зеленского обнародуют после официального объявления результатов местных выборов, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Это сделают после объявления результатов выборов для того, чтобы не было давления на избирательный процесс

Результаты президентского опроса, проведенного в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он еще продолжается", - сказал он.

По словам Корниенко, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

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Напомним, 25 октября, в день выборов в местные органы власти, возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированное Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты.

Впоследствии стало известно, что Верховный суд Украины отказался признать Всеукраинское опрос президента Владимира Зеленского, которое проводилось в день местных выборов, 25 октября, незаконной агитацией.