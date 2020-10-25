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Результаты местных выборов будут установлены через 3-5 дней, – ЦИК

Зал Центральной избирательной комиссии, Киев Фото из открытых источников

В ЦИК уверены в судебных обжалованиях результатов

Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через три-пять дней. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала "Интер", передает "Радио Свобода".

По словам Дубовика, в отдельных территориальных общинах состоятся повторные выборы. "Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а на отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах городских голов", – сказал чиновник.

Кроме того, Дубовик добавил, что сейчас органы государственного реестра избирателей еще собирают явку из территориальных избирательных комиссий.

Новости по теме: ЦИК: Явка на местных выборах составила ориентировочно 37%

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия заявила об отсутствии полномочий получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в течение дня голосования. Это объяснили отсутствием информационной системы на уровне ТИК из-за сокращенного финансирования.

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