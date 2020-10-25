Результаты местных выборов будут установлены через 3-5 дней, – ЦИК

Зал Центральной избирательной комиссии, Киев Фото из открытых источников

В ЦИК уверены в судебных обжалованиях результатов

Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через три-пять дней. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала "Интер", передает "Радио Свобода".

По словам Дубовика, в отдельных территориальных общинах состоятся повторные выборы. "Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а на отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах городских голов", – сказал чиновник.

Кроме того, Дубовик добавил, что сейчас органы государственного реестра избирателей еще собирают явку из территориальных избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия заявила об отсутствии полномочий получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в течение дня голосования. Это объяснили отсутствием информационной системы на уровне ТИК из-за сокращенного финансирования.