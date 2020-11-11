Резников получил положительный тест на коронавирус
По словам министра, на самоизоляцию он пошел еще вечером понедельника
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам министра, на самоизоляцию он ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, а сегодня тест окончательно подтвердил диагноз - коронавирус.
"Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - написал Резников.
К слову, в Украине коронавирус уже подтвердили у ряда городских глав, также болезнь диагностировали у трех министров: Романа Абрамовского, Андрея Тарана и Сергея Марченко.
Кроме того болеет президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
Напомним, с субботы, 14 ноября, в Украине введут "карантин выходного дня". Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.