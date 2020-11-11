Резников получил положительный тест на коронавирус

Алексей Резников Фото из открытых источников

По словам министра, на самоизоляцию он пошел еще вечером понедельника

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам министра, на самоизоляцию он ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, а сегодня тест окончательно подтвердил диагноз - коронавирус.

"Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - написал Резников.

К слову, в Украине коронавирус уже подтвердили у ряда городских глав, также болезнь диагностировали у трех министров: Романа Абрамовского, Андрея Тарана и Сергея Марченко.

Кроме того болеет президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

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Напомним, с субботы, 14 ноября, в Украине введут "карантин выходного дня". Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.