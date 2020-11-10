Резников о неоткрытии КПВВ на Донбассе: РФ показала свое истинное отношение к гражданам и договоренностям
КПВВ должны были открыться 10 ноября
Срыв договоренностей по открытию КПВВ на Донбассе демонстрирует истинное отношение Российской Федерации к гражданам и договоренностям. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передала пресс-служба Министерства.
"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - сказал Резников.
Напомним, со вторника, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил должно было быть восстановлена работа всех контрольных пунктов въезда-выезда. Как отмечается, на территории Донецкой области пропуск будет осуществляться через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".
Однако впоследствии в ОРЛО решили не открывать со своей стороны новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" 10 ноября.
Впоследствии украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Российская Федерация сорвала открытие КПВВ на Донбассе, которые должны были начать свою работу 10 ноября.