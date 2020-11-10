Резников о неоткрытии КПВВ на Донбассе: РФ показала свое истинное отношение к гражданам и договоренностям

Вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

КПВВ должны были открыться 10 ноября

Срыв договоренностей по открытию КПВВ на Донбассе демонстрирует истинное отношение Российской Федерации к гражданам и договоренностям. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передала пресс-служба Министерства.

"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - сказал Резников.

Напомним, со вторника, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил должно было быть восстановлена работа всех контрольных пунктов въезда-выезда. Как отмечается, на территории Донецкой области пропуск будет осуществляться через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

Однако впоследствии в ОРЛО решили не открывать со своей стороны новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" 10 ноября.

Впоследствии украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Российская Федерация сорвала открытие КПВВ на Донбассе, которые должны были начать свою работу 10 ноября.