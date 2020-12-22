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Резников назвал условие получения компенсаций от РФ за военные преступления

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Для этого нужно ратифицировать Римский устав, который Украина пока лишь подписала

Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму лишь после ратификации Римского устава, который Украина только подписала. Об этом Резников заявил в интервью "Суспильному".

Он отметил, что последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.

"Есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе юридическую в международных институциях, когда люди будут обращаться за возмещением, это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский устав, мы не можем просто подать заявление", - заявил Резников.

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Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции ТОТ Украины обнародовали порядок получения денежной компенсации пострадавшим, чьи жилища разрушены вследствие чрезвычайной ситуации военного характера. 

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