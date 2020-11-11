Режиссер фильма "Атлантида" отказался от награды Зеленского

Валентин Васянович Фото из открытых источников

Валентин Васянович таким образом выражает протест против преследования кинопроизводителей

Режиссер фильма "Атлантида" Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" ІІІ степени, который ему присвоил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на заявление Васяновича.

В частности, он отметил, что этим отказом протестует против "генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы".

"По странному стечению обстоятельств, эти дела касаются преимущественно тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене. Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает..., а другой — открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", — заявил Васянович.

Так, в заявлении режиссер упомянул производство, опубликованное на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (согласно обращений правоохранительных органов) и наличие незавершенных и не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". В частности, речь шла о компаниях "Трафик Филмз", "Лаймовый Свет", "Артхаус Трафик", ОО "Молодость" и др.

Также от награды Владимира Зеленского отказалась режисер фильма "Я и Феликс" Ирина Цилык.

"Считаю неуместным принимать с легкой душой такие знаки отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обижено несправедливыми действиями нынешней власти", — пояснила Цилык.

Напомним, в январе созданая при поддержке Госкино драма Валентина Васяновича "Атлантида" получила главную награду - премию Aurora кинофестиваля Tromsø International Film Festival.

Позже этот фильм стал претендентом на премию "Оскар".