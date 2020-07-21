Рева заявил о катастрофе с наполнением Пенсионного фонда

Андрей Рева Скриншот видео

В первом полугодии 2020-го государственную дотацию ПФУ увеличили на 30 млрд грн, говорит бывший министр

Недостаток средств в Пенсионном фонде Украины до конца года увеличится еще на 30 миллиардов гривен.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Бывший министр напомнил, что Пенсионный фонд имеет два источника наполнения: одно из них – это собственные поступления Пенсионного фонда. Все, кто работает, зарегистрированы в системе общегосударственного обязательного пенсионного страхования, и средства от единого социального взноса идут в Пенсионный фонд. Второй источник, говорит Андрей Рева, – дотация из государственного бюджета.

"Очень часто эту дотацию из бюджета называют дефицитом. Это не так. Дефицит – это когда вы соберете обязательные средства, которые должны перечисляться из бюджета, собственными средствами Пенсионного фонда, и у вас не хватает покрыть все расходы Пенсионного фонда. Вот это называется "дефицит". На начало 2020 года он составлял 23 млрд грн, а сейчас уже 34 млрд грн. То есть пенсионные выплаты, которые осуществляет сегодня "зеленая" власть, не подкрепляются теми доходами и теми бюджетными вливаниями, которые есть", – пояснил бывший чиновник.

Андрей Рева сравнил ситуацию сегодня с периодом в 2016-2019 годах.

"Когда мы пришли, единый социальный взнос был снижен на 40%. С 38 - ставка была, к 22. И мы в 2016 году имели поступления собственных средств 112 млрд грн. Но за счет повышения минимальной зарплаты, за счет роста зарплат в экономике Украины, за счет борьбы с "теневой" экономикой, когда мы ушли, собственные доходы Пенсионного фонда составили 238 млрд грн. Они выросли более чем в два раза – с 112 до 238. А государственная дотация за этот же период выросла со 145 млрд до 182, то есть 37 млрд грн за три года. Теперь сравните нынешнюю ситуацию. Они за первые полгода 2020 года увеличили государственную дотацию на 30 млрд грн... При том, что их доходы от ЕСВ – вот наши выросли в два раза, – а они за первых полгода допустили их рост на 5%. Средств у них нет. Они даже сегодня дотируя Пенсионный фонд, – я оцениваю реально недостаток средств, уже начиная с августа-сентября, примерно еще на 30 млрд грн к концу года. То есть фактически там катастрофа", – сказал Андрей Рева.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины 9 июля направил на финансирование пенсий еще 2,7 миллиарда гривен.