Решение Минздрава о запрете плановых операций и госпитализации является незаконным, - юристы

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В понедельник Министерство здравоохранения, согласно постановлению Кабмина № 641, временно запретило плановые операции и госпитализации. Так, с 9 ноября получить медицинскую помощь могут только ургентные больные, а также те, которые попали в список приоритетных (в частности, речь идет об онкобольных, беременных и новорожденных). В Минздраве говорят, что подобные меры помогут локализовать инфекцию, однако эксперты уверены, что проблем у пациентов станет только больше, пишет в своей статье "(Не) коронавирусом единым: Как временный запрет на плановые операции скажется на украинцах" Ирина Шостак для 112.ua.

Более того, по словам адвоката Ростислава Кравца, подобные заявления являются незаконными, ведь в своем прежнем решении относительно законности жесткого карантина Конституционный суд уже признал, что ограничения на лечение, образование, свободу передвижения и т. п. могут вводиться только при объявлении в стране чрезвычайного или военного положения.

"На самом деле никакой юридической силы высказывания главного санитарного врача не имеют. Это касается и распоряжения Кабмина", - отмечает эксперт.

Дело в том, что согласно Конституции, каждый украинец имеет право на индивидуальный подход к лечению (положено в основу трансформации системы здравоохранения, конечная цель которой - поставить в центр внимания пациента и его здоровье). Поэтому Кабмин не имеет права запрещать проводить плановые операции и госпитализации (имеет место превышение полномочий и может наступить криминальная ответственность).

"Де-юре это значит, что люди могут подавать в суд на Кабмин и Минздрав за запрет на госпитализации. Но де-факто выиграть его будет нелегко", - предупреждает юрист.

Плачевная ситуация и непосредственно с госпитализацией украинцев. Многие из них могут оказаться отрезанными от лечения, ведь для того чтобы попасть на прием к врачу и получить все-таки медицинскую помощь, плановому пациенту нужно будет либо перейти в категорию ургентных, либо ждать окончания карантинных мер, надеясь, что тем временем его болезнь не обострится. По мнению экспертов, учитывая последствия, которые могут наступить в долгосрочной перспективе, действия Минздрава больше похожи на спланированный геноцид, нежели на вынужденные карантинные меры.