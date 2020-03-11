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"Репортеры без границ" создали библиотеку с текстами, которые не прошли цензуру

"Репортеры без границ"

В библиотеке есть отдельные секции с материалами из России, Египта, Мексики, Вьетнама и Саудовской Аравии

Международная организация "Репортеры без границ" к Всемирному дню борьбы с кіберцензурой (12 марта) создала онлайн-библиотеку с підцензурними журналистскими текстами. Об этом сообщает Meduza.
 
В частности, в эту библиотеку можно попасть с помощью виртуального конструктора Minecraft. 
 
Для этого нужно скачать здание библиотеки и зайти в игру. После этого пользователь попадает на остров, где находится библиотека с текстами, написанными журналистами с всего мира. В библиотеке есть отдельные секции с материалами из России, Египта, Мексики, Вьетнама и Саудовской Аравии.
 
В то же время Россия представлена материалами сайта "Грани.ру", который в 2014 году заблокировали на основании решения Генпрокуратуры. Тогда власти так и не объяснили, какие именно материалы стали причиной блокировки.
 
К слову, на создание виртуальной библиотеки разработчики потратили три месяца. А конструированием занималась компания Blockworks, специализирующаяся на дизайне зданий и карт в Minecraft.
 
По словам разработчиков, Minecraft – один из лучших площадок для запуска таких проектов. Ведь во многих странах власть блокирует доступ к новостных сайтов, изымают газеты и журналы.
 
Напомним, недавно украинская библиотечная ассоциация официально запустила библиотечный онлайн-сервис – "Путеводитель библиотеками Украины", что в данный момент содержит самую большую базу библиотек Украины (более 16 000).
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